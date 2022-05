L’Océanic confiant pour le 5e match

RIMOUSKI | Pour le directeur gérant et entraîneur-chef de l’Océanic de Rimouski, Serge Beausoleil, il n’est pas question d’aborder le 5e et décisif match de la série huitième de finale l’opposant aux Sea Dogs ce jeudi à Saint John différemment des rencontres précédentes, dont celle de mardi où sa jeune formation à éviter l’élimination grâce à une performance sensationnelle de son gardien de but, Patrik Hamrla.

«On s’en va à Saint John dans le même esprit que celui qui nous habitait avec le premier match de la série. Nous savons que nous pouvons rivaliser avec eux, mais qu’il ; ne doit pas y avoir de mi-mesures. Si on les laisse patiner, ils vont en profiter. On fait face à l’élimination, mais cette fois-ci eux aussi. Même si nous n’avons pas marqué, notre avantage numérique a mieux paru récemment et si on va chercher un gros but, ça va les forcer à jouer de manière plus disciplinée», a commenté Serge Beausoleil.

Intensité et émotion

Les partisans présents mardi à Rimouski ont eu droit à tout un spectacle avec de l’intensité et beaucoup d’émotion. «Lors de nos deux pénalités pour extrême inconduite de partie, le joueur adverse reste sur la glace. Le soigneur vient sur les lieux et les arbitres appellent une majeure. Dans les instants suivants, le joueur blessé est de retour sur la glace. Hier (mardi) Villeneuve a été le joueur le plus utilisé des Sea Dogs après avoir été frappé par Côté. Je répète que je ne pense pas que ce geste méritait une majeure», a déclaré le pilote de la formation rimouskoise.

Demande de discipline rejetée

L’Océanic s’est vu imposer une amende de 500 $ pour une demande de discipline rejetée. «Nous avons envoyé la séquence d’un coup de genou sur Louis Robin dans le match de lundi qui nous semblait semblable à celui de Lefebvre dans la partie précédente. Le comité de discipline a jugé qu’il n’y avait pas matière à sanction et le règlement prévoit une amende de 500 $ dans ces cas. La différence, c’est que Robin n’est pas resté sur la glace», a estimé Serge Beausoleil.

Hamrla devant le filet

Après son jeu blanc de 40 arrêts, Patrik Hamrla sera de retour devant la cage de l’Océanic. À moins d’un miracle, les blessés Xavier Cormier, Julien Béland et Luke Coughlin ne seront pas de retour jeudi. La situation du défenseur Mathis Aguilar, blessé mardi, sera évaluée jeudi matin. «Il a fait preuve de beaucoup de courtage en revenant après sa blessure», a louangé son entraîneur.