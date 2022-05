MLB: un match sans point ni coup sûr à son 11e départ

Le jeune lanceur des Angels de Los Angeles Reid Detmers se souviendra longtemps de son 11e départ en carrière dans le baseball majeur.

Mardi soir, le gaucher de 22 ans a réussi un match sans point ni coup sûr dans un gain de 12 à 0 contre les Rays de Tampa Bay au Angel Stadium.

«C’est quelque chose dont je rêve depuis que je suis enfant. Je ne pensais pas que cela arriverait un jour», a déclaré Detmers dont les propos ont été rapportés par le site web des ligues majeures.

Le choix de premier tour (10e) au total du repêchage de 2020 avait maintenu une moyenne de points mérités de 6,33 à ses 10 premières présences sur la butte dans la grande ligue. Avant le match, le gérant les Angels, Joe Maddon, a même été questionné sur la possibilité que Detmers soit rétrogradé dans les mineures.

«Ça change une vie pour un jeune homme et un joueur du baseball majeur. J’espère qu’il va pouvoir bâtir sur cela, car il en est capable. C’est comme ça qu’il devrait toujours lancer et c’est à cela qu’il devrait ressembler plus souvent», a déclaré Maddon après l’exploit de son jeune artilleur.

Face aux Rays, Detmers a passé seulement deux frappeurs dans la mitaine et n’a accordé qu’une seule passe gratuite. Il a totalisé 108 lancers et obtenu 68 prises en neuf manches de boulot. C’était d’ailleurs la première fois qu’il lançait un match complet depuis son séjour dans le baseball universitaire avec Louisville.

Le natif de l’Illinois est le 25e joueur de première année à réussir une partie sans point ni coup sûr et la deuxième recrue des Angels à accomplir l'exploit depuis Bo Belinsky en 1962. C’est aussi le 12e match sans point ni coup sûr de l’histoire de l’organisation de Los Angeles.