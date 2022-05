Tourisme: 10 millions $ pour de nouvelles lignes aériennes internationales

L’Alliance de l'industrie touristique du Québec bénéficiera d’une somme totale de 10 millions $ afin d’attirer plus de touristes internationaux dans la province de Québec, le tout en favorisant «la création de nouvelles lignes aériennes».

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Caroline Proulx, a annoncé vouloir rendre le Québec plus attrayant pour les touristes en améliorant l’accessibilité aérienne afin d’augmenter la compétitivité du Québec dans l’industrie touristique.

Pour se faire, l’Alliance prévoit de développer les activités de démarchage auprès des transporteurs aériens, mais aussi de mettre en place des incitatifs pour augmenter l’attractivité des services aériens vers les aéroports québécois, en ajoutant de nouvelles lignes aériennes vers la province.

L’augmentation des fréquences et de la capacité offerte dans l’industrie aérienne est aussi prévue pour attirer plus de visiteurs.

Des dizaines de millions de dollars en dépense sont estimées par le cabinet de la ministre du Tourisme d’ici 2024.

«Il faut profiter de cette période où les compagnies aériennes redéploient leurs services pour offrir de nouvelles liaisons en provenance de marchés porteurs vers le Québec», a avancé Mme Proulx par communiqué.

Des sommes totalisant 2 millions $ avaient déjà été investies depuis 2020 par Québec afin de développer des liaisons aériennes avec Paris et Londres à l’aéroport de Jean-Lesage, à Québec.

Une aide financière du même montant avait été octroyée en 2021 à l’endroit du développement des initiatives de démarchage.