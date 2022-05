Trophée Calder: les aspirants sont dévoilés

Les attaquants Trevor Zegras et Michael Bunting, ainsi que le défenseur Moritz Seider, sont les trois finalistes à l’obtention du trophée Calder cette année, a indiqué la Ligue nationale de hockey (LNH), mercredi.

Seul candidat en lice qui participe aux séries éliminatoires 2022, Bunting pourrait imiter son coéquipier Auston Matthews, l’unique porte-couleurs des Maple Leafs de Toronto ayant obtenu le prix récompensant la recrue par excellence de la LNH depuis l’expansion de 1967-1968. Au cours de la saison régulière, il a dominé les joueurs de première année avec 63 points, incluant 23 buts, en 79 rencontres. L’ailier gauche a inscrit plus d’un point dans 14 matchs et a conservé un différentiel de +27, le deuxième meilleur chez les recrues.

De son côté, Zegras a ébahi de nombreux partisans et fait rager ses rivaux avec ses buts spectaculaires de style Michigan. Habile pour ainsi déposer la rondelle à l’intérieur du filet tel un joueur de crosse, il a récolté 23 buts et 38 aides pour 61 points en 75 sorties. Il est le troisième patineur des Ducks d’Anaheim à se retrouver parmi les trois candidats au Calder, les autres étant Paul Kariya (1994-1995) et Bobby Ryan (2008-2009). Le pivot a établi un sommet chez les recrues du circuit Bettman avec neuf buts en avantage numérique.

Enfin, Seider a amassé 50 points en 82 affrontements pour les Red Wings de Detroit. Ses 43 aides représentent le nombre le plus élevé pour une recrue cette année. Le sixième choix du repêchage amateur en 2019 a disputé 1889 minutes de jeu, soit le plus haut total chez les joueurs de première année. Personne du côté des Wings n’a empoché le trophée depuis Roger Crozier en 1964-1965.

L’identité du vainqueur sera divulguée plus tard en séries éliminatoires.