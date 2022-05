Un chauffard maintenant accusé de tentative de meurtre

Un danger public qui aurait happé un policier à moto qui voulait l’intercepter est maintenant accusé de tentative de meurtre, en plus d’avoir eu dans sa voiture une kyrielle de drogues dans le but d’en faire le trafic.

Pour une deuxième fois en 10 jours, Christopher Desrosiers a comparu mercredi au palais de justice de Montréal. Mais s’il risquait déjà gros, son cas s’est empiré avec le dépôt de nouvelles accusations qui pourrait entraîner une très longue incarcération.

Car après 11 jours d’enquête qui implique entre autres un reconstitutionniste, la police de Montréal a recueilli suffisamment de preuves afin de prouver que l’homme de 27 ans a bel et bien commis une tentative de meurtre le 1er mai dernier à l’encontre de l’agent Mickael Cherrier.

Ce jour-là, les policiers effectuaient une opération radar dans le secteur Rivière-des-Prairies à Montréal. Desrosiers, qui roulait au-dessus de la limite permise, s’est fait intercepter, mais il aurait refusé de s’arrêter.

L’agent Cherrier de la Sûreté du Québec l’a donc pris en chasse jusque dans un cul-de-sac. C’est à ce moment que le chauffard aurait fait un demi-tour pour foncer sur le policier avant de prendre la fuite.

Reconnu par une policière

Desrosiers a finalement été arrêté en soirée, après avoir été repéré par une policière qui n’était pas en devoir et qui l’a suivi jusqu’à son domicile de la Rive-Sud.

Il a été accusé de conduite dangereuse, de voies de fait graves et armées [son véhicule] contre un policier de la Sûreté du Québec (SQ), d’avoir fui la police, ainsi que d’un délit de fuite causant des lésions. L’agent Cherrier a subi de nombreuses fractures tant aux jambes qu’aux côtes, en plus de se faire perforer un poumon, mais il est hors de danger et prend depuis du mieux.

Pour la Couronne, il était hors de question que Desrosiers puisse être libéré en attendant de subir son procès. D’autant plus que le chauffard traîne un nombre impressionnant d’infractions au Code de la sécurité routière, allant des excès de vitesse, de refus d’obtempérer, ou encore de conduite sans permis ou pendant une interdiction.

Plus de 4000 $ d’amendes

Il cumule une quarantaine de constats d’infraction et, seulement dans les deux dernières années, il a écopé de plus de 4000 $ d’amendes.

Avec les nouvelles accusations, soit de tentative de meurtre et de possession de drogues en vue d’en faire le trafic [crack, cocaïne, métamphétamines et cannabis], l’espoir de Desrosiers d’être libéré s’est un peu plus aminci.

Il tentera toutefois sa chance devant un juge la semaine prochaine.

Le lendemain des événements, la directrice générale de la SQ, Johanne Beausoleil, avait déploré le crime, tout en se disant « fière » du travail effectué « par nos policiers jour après jour ».