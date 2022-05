Un nouvel espace public près du métro Rosemont

Dès l’été, la Société de transport de Montréal (STM) devrait entreprendre des travaux autour de la station de métro Rosemont afin d’y aménager un nouvel espace public, grâce à un financement de 2,5 millions $ de la Ville.

Pour y arriver, la STM réaménagera le parvis de la station, en y ajoutant des arbres et des zones plantées. La Ville souhaite par cette démarche offrir un «endroit à échelle humaine» pour les résidents du quartier.

«Auparavant, c’était 100% minéralisé. Il y avait un petit édicule du métro Rosemont qui était dans un immense océan d’asphalte. Là, on va retrouver beaucoup de verdissement. Ça va faire du bien», a expliqué François Limoges, maire de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie.

Le tout viendra agrémenter le projet de logements sociaux pour aînés de l’Îlot Rosemont, toujours en travaux et dont l’inauguration est prévue pour l’automne.

La piste cyclable adjacente à la bibliothèque Marc-Favreau, l’immeuble voisin, sera également bonifiée au cours de la démarche. La Ville souhaite aussi porter une attention «particulière» à la sécurisation des traverses piétonnes.

M. Limoges estime que le nouveau design sera plus accueillant et plus convivial pour les usagers.

«C’est une zone de transit importante; à l’heure de pointe du matin, il y a énormément de gens qui s’engouffrent dans le métro. Il fallait trouver l’équilibre entre une zone de déplacement et une zone de beauté», a révélé M. Limoges.

De son côté, la STM indique qu'elle en profitera pour effectuer des travaux correctifs à la station Rosemont. L’ensemble des chantiers devraient prendre fin en même temps, au courant de l’automne.

«La STM est fière d’être associée à ce projet qui contribue à offrir un milieu de vie attractif et vert pour les citoyens, ce qui est directement en lien avec notre mission axée sur le développement durable», a déclaré Éric Alan Caldwell, président du conseil d’administration de la STM.