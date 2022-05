Une adolescente de Blainville portée disparue

La police de Blainville sollicite du public pour retrouver une adolescente qui est portée disparue depuis mardi matin.

Émie Chayer a été vue pour la dernière fois vers 9 h lorsqu’elle quitté son domicile à pied, comme si elle se rendait à l’école, alors qu’elle ne s’y est jamais rendue.

L’adolescente mesure 1,52 m, pèse 50 kg et a les cheveux et les yeux bruns. Elle portait un chandail à manches longues bleu marin/noir et un pantalon style jogging gris.

Courtoisie

La jeune fille pourrait se trouver dans le secteur de la rue Jean-Talon, près de la 16e Avenue dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, à Montréal.

Sa famille a des raisons de craindre pour sa sécurité, a indiqué le Service de police de la Ville de Blainville, précisant que quiconque a de l’information sur cette disparition peut appeler au 450 434-5300.