[EN IMAGES] Une soirée parfaite avec Patrick Bruel sur Grande Allée

Un chansonnier qui se produisait aux Voûtes Napoléon de Québec a vécu un moment inoubliable, samedi soir, lorsque Patrick Bruel l’a rejoint sur scène pour chanter avec lui ses plus grands succès.

« On passait déjà une belle soirée, avec Patrick, elle est devenue parfaite », confie Dave Roussy, un artiste originaire de la Gaspésie que les Québécois ont connu quand il a participé à Star Académie, en 2004.

La star semble avoir aussi apprécié sa rencontre inattendue avec le chansonnier québécois puisqu’il a publié, mardi, un extrait vidéo de leur performance sur ses comptes de réseaux sociaux.

« Se retrouver dans un bar, Voûtes Napoléon, à Québec après le concert pour un petit after show impro. Merci pour l’accueil », a écrit Bruel sur sa publication qui a fait fureur sur le web.

« Ben voyons, Patrick Bruel »

En ville pour quatre concerts au Capitole, la semaine dernière, Patrick Bruel s’était rendu avec des amis aux Voûtes Napoléon pour se détendre après sa dernière prestation dans la capitale, samedi.

Sa présence dans le bar n’a pas échappé à l’attention--- des clients ni à celle de Dave Roussy, qui était à l’horaire et se décrit comme un grand fan de l’artiste français. « Je l’ai accosté alors qu’il sortait des toilettes. J’ai dit : ben voyons, Patrick Bruel est ici. Je lui ai demandé de venir chanter avec moi si ça lui tentait », relate Dave Roussy.

Ça prend au moins une chanson

Au départ, Patrick Bruel ne semblait pas trop chaud à l’idée de reprendre le micro pour une deuxième fois dans la même soirée, surtout qu’il devait remonter sur scène dès le lendemain, à Sherbrooke. « Je ne l’ai pas forcé, mais je lui ai dit qu’il ne pouvait pas venir aux Voûtes sans chanter une chanson. »

Comme de fait, dès que Dave Roussy a joué les premières notes de Casser la voix, Patrick Bruel s’est dirigé vers la scène et au grand bonheur du chansonnier et des clients, il s’est prêté au jeu avec un plaisir non dissimulé.

« C’était vraiment tripant », s’enflamme Dave Roussy, qui a pu interpréter Place des grands hommes, Qui a le droit et Alors regarde avec son idole. Puis, lorsque son invité spécial est retourné s’asseoir, Dave Roussy a enchaîné avec Et puis je sais, un titre de Johnny Hallyday écrit par Bruel. Ce clin d’œil ne lui a pas échappé, selon des témoins de la scène, et a parfaitement conclu cette rencontre impromptue.