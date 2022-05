Voici pourquoi il est essentiel de faire l’entretien de son véhicule après l’hiver

Un entretien régulier est important pour préserver votre véhicule, mais une inspection est particulièrement de mise à l’arrivée du printemps, une fois la saison froide derrière vous.

La neige, le sel, le calcium, le sable, la glace et les changements extrêmes de température peuvent malmener votre automobile. Plusieurs de ses composantes peuvent se détériorer pendant l’hiver, nuisant à son efficacité et à l’aspect sécuritaire. Et c’est sans compter les dégâts esthétiques qu’elle peut subir!

Pour y remédier, il importe de prendre un rendez-vous pour un entretien chez un concessionnaire qualifié. Les techniciens formés et certifiés, comme ceux de chez Toyota Pièces et Service, peuvent vous aider à rouler l’esprit tranquille.

Voici pourquoi il importe de faire un entretien le printemps venu:

L’impact du sel et du sable

Getty Images/iStockphoto

En hiver, le sel et le sable étendus sur les routes pour assurer la sécurité des automobilistes peuvent abîmer plusieurs pièces de votre véhicule et nuire à son fonctionnement, en plus d’altérer son apparence.

Par exemple, le sel accumulé sous la voiture représente une menace pour le système d’échappement, qui peut rouiller. Une abondance de sel et de gadoue peut aussi détériorer la suspension et la géométrie des roues. Quant à lui, le calcium peut générer de la corrosion sur la carrosserie.

Les effets du froid et de l’humidité

L’humidité et les changements de température peuvent aussi faire la vie dure à votre automobile en contribuant notamment à l’usure des courroies d’entraînement qui peuvent finir par craquer et se rompre. Les joints, les longerons, les jonctions, le moteur et les châssis ont également de fortes chances de se voir endommagés.

«L’eau et le froid provoquent aussi une usure normale des filtres à air. Il importe de les remplacer au printemps afin de s’assurer une bonne qualité d’air dans l’habitacle et d’éloigner les odeurs désagréables», indique Michel Gélinas, directeur général de Toyota Léveillé.

Les problèmes reliés aux manques de fluides

Getty Images

Une fois l’hiver terminé, votre véhicule est sans doute à sec, voilà pourquoi les réservoirs doivent être remplis. D’ailleurs, les pièces du moteur doivent être lubrifiées en tout temps pour notamment éviter les surchauffes. En plus d’un changement d’huile régulier, votre mécanicien vérifiera les niveaux d’huile à moteur et de liquide de refroidissement.

L’importance de retirer vos pneus d’hiver

N’attendez pas avant de prendre rendez-vous pour installer vos pneus d’été, puisqu’ils sont parfaitement adaptés à la belle saison. En effet, ils sont conçus pour évacuer l’eau de la chaussée et préserver la tenue de route.

Alors que rouler avec vos pneus d’hiver vous place dans une position risquée. Ils sont moins efficaces lorsque la température dépasse 7 degrés Celsius: ils manquent d’adhérence au sol, en plus de s’user prématurément.

Vous pourriez faire des économies

Getty Images/iStockphoto

Toutes ces réparations et ces remplacements de pièces lors de vos entretiens réguliers seront payants. En plus de vous éviter qu’un petit problème remarqué tardivement devienne une complication coûteuse, l’inspection régulière de votre automobile lui permettra de conserver une bonne valeur de revente.

Si un rendez-vous d’entretien dès la fonte de la neige est une excellente idée, les visites tout au long de l’année vous assureront de rouler dans un véhicule sécuritaire et performant. D’ailleurs, les concessionnaires Toyota recommandent de faire un entretien à tous les 6 mois ou les 8 000 km.

Faites confiance aux techniciens formés et certifiés de chez Toyota Pièces et Service en prenant un rendez-vous pour un entretien avant que l’été se pointe le bout du nez!