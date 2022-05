Arrivées internationales: un mois d’avril qui s’approche du niveau prépandémique

Les derniers allègements à la frontière canadienne pour la COVID-19 ont encouragé le retour des voyages, comme le montre l’augmentation du nombre d’arrivées internationales au Canada pour le mois d’avril, qui s’est approché du niveau prépandémique.

Les visiteurs étrangers en profitent pour visiter le pays, alors que 365 800 d’entre eux sont arrivés aux aéroports canadiens. Il s’agit d’un nombre 20 fois supérieur à celui enregistré en avril 2021, selon Statistique Canada.

Mais ils ne sont pas encore pleinement de retour en comparaison de la même période en 2019, où 494 400 arrivées par avion avaient été enregistrées.

Les Canadiens sont aussi de plus en plus présents dans les avions, avec 1,2 million d’entre eux qui sont revenus d’une visite à l’étranger en avril, ce qui représente une augmentation de plus d’un million par rapport à avril 2021.

Ce nombre est pourtant encore inférieur aux niveaux observés avant la pandémie, en avril 2019, a précisé l’agence fédérale.

Les Américains n’ont pas non plus boudé leur voisin du nord, avec 479 500 voyages de résidents des États-Unis notés aux postes frontaliers terrestres, soit une hausse de 415 700 comparativement au même mois de l’an passé.

Plus d’un million de Canadiens supplémentaires sont aussi revenus des États-Unis par voie terrestre en comparaison d’avril 2021, pour un total de 1 262 900.

Rappelons que depuis le 1er avril, les voyageurs pleinement vaccinés n’ont plus l’obligation de fournir un résultat négatif à un test de dépistage de la COVID-19 pour pouvoir entrer au Canada.

Les voyageurs ne sont également plus tenus de donner un plan de quarantaine lors de leur arrivée au pays depuis le 25 avril dernier.