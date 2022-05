Des bourses d’études pour les réfugiés ukrainiens

Près d’une quarantaine de collèges et instituts canadiens offriront des bourses d’études et autres soutiens financiers aux étudiants ukrainiens.

• À lire aussi: [EN DIRECT] 78e jour de guerre en Ukraine: voici tous les récents développements

• À lire aussi: Invasion russe en Ukraine: l'ONU réclame l'arrêt des bombardements d'écoles

Au total, ce sont plus de 150 bourses d’études qui seront distribuées par 37 établissements scolaires membres de Collèges et instituts Canada (CICan).

Les bourses d’études seront bonnes pour au moins un an de scolarité gratuite. La générosité des écoles ne s’arrête toutefois pas à ces bourses. D’autres types de soutien sont aussi offerts, comme l’aide à l’hébergement, un soutien en santé mentale ou une formation linguistique.

«Les collèges et les instituts du Canada jouent depuis longtemps un rôle de chef de file mondial pour ce qui est d’attirer des étudiants de toute la planète et de leur offrir une éducation de qualité, tout comme de réagir face aux crises et de répondre aux besoins de nouveaux arrivants qui cherchent à s’installer au pays», a déclaré jeudi par communiqué la présidente-directrice générale de CICan, Denise Amyot.

Cette initiative permettra aux Ukrainiens de poursuivre leurs études en sécurité.