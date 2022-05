Desjardins: baisse importante des excédents avant ristournes par rapport à 2021

Le Mouvement Desjardins a enregistré des excédents avant ristournes aux membres de 519 millions $ au premier trimestre de 2022, une baisse de 34 % par rapport à la période correspondante de l’an dernier.

Cette diminution est «principalement attribuable à des sommes plus importantes investies dans des projets stratégiques, notamment en matière de transformation numérique et de sécurité, ainsi qu'à une hausse de la sinistralité pour le secteur Assurance de dommages», a indiqué la coopérative par voie de communiqué jeudi. Elle est toutefois atténuée par une hausse du revenu net d'intérêts et des autres revenus d'exploitation.

Toutefois, pour le trimestre qui s’est terminé le 31 mars 2022, Desjardins a aussi déclaré des revenus d’exploitation de 5,6 % en plus par rapport à la même période de l’an dernier. La provision pour ristournes a atteint 102 millions $, en hausse de 12 millions par rapport au premier trimestre de 2021.

«Ces résultats et la solidité financière du Mouvement nous permettent d'investir davantage dans des solutions concrètes pour nos membres et clients, notamment en technologie et en développement durable», a déclaré par voie écrite le président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, Guy Cormier.

«Nous continuons d'innover avec l'ajout de bornes électriques et de réparation de vélo [grâce au Fonds du Grand Mouvement] dans notre réseau des caisses ainsi que par la mise en place de mesures incitatives pour faciliter l'utilisation des voitures écoénergétiques par nos employés», a-t-il ajouté.

En date du 31 décembre 2021, 302 bornes électriques avaient été installées, dont 279 accessibles à la population. D’ici 2025, Desjardins aimerait atteindre 500 stations de recharge sur son réseau au Québec et dans l’est de l'Ontario.