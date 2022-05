Dévoilement du calendrier: un automne chaud en vue dans la NFL

La chaleur vient à peine de se pointer le bout du nez, mais déjà, il est permis de rêver un brin à l’automne. Pas pour la grisaille et le retour des jours froids, mais parce que la NFL, qui a dévoilé hier le calendrier de la prochaine saison régulière, fait déjà saliver les amateurs de ballon ovale. Il est déjà temps pour les partisans québécois de mettre quelques dates à l’agenda et de songer à leurs prochaines destinations. Il y aurait tellement de choix satisfaisants, mais voici 10 duels à surveiller pour différentes raisons.

1. Bills contre Rams (semaine 1 – 8 septembre)

AFP

Quelle façon de débuter en force un jeudi soir! Le détour à Los Angeles est long, mais les Bills seront en ville pour se frotter aux champions en titre du Super Bowl. En plus des deux attaques explosives, le secondeur extérieur étoile Von Miller, nouveau membre des Bills, renouera rapidement avec ses anciens coéquipiers des Rams. Les deux équipes seront parmi les favorites pour les grands honneurs.

2. Broncos contre Seahawks (semaine 1 – 12 septembre)

AFP

La NFL ne perd définitivement pas une seconde pour lancer des matchs «revanche» épiques! Sous les projecteurs du lundi soir, le quart-arrière Russell Wilson, qui a joué les 10 premières saisons de sa carrière avec les Seahawks, retourne à Seattle dans la peau de l’ennemi. Wilson voulait quitter les Seahawks et les Broncos ont exaucé son souhait. Ça promet!

3. Chiefs contre Buccaneers (semaine 4 – 2 octobre)

AFP

Oui, on sait bien, les quarts-arrières ne sont pas théoriquement en affrontement puisqu’ils ne sont pas sur le terrain en même temps. Mais la ligue saura nous gaver de son train publicitaire entourant le sixième duel entre Patrick Mahomes et Tom Brady, à Tampa. Ce sera leur premier affrontement depuis le Super Bowl d’il y a deux ans, quand les Bucs avaient malmené les Chiefs. Brady mène la série 3-2 à ce jour.

4. Bills contre Chiefs (semaine 6 – 16 octobre)

AFP

Encore les Bills? Encore les Chiefs? Oh oui! Vous ne bouderez quand même pas votre plaisir de voir ces deux explosives machines se heurter pour un autre face-à-face-mémorable. Ces deux équipes offrent des classiques et il est impossible d’oublier l’affrontement ridiculement palpitant des dernières séries. On en redemande! Les Bills ont d’ailleurs cinq matchs à heure de grande écoute sur quatre grands réseaux.

5. Cowboys contre Packers (semaine 10 – 13 novembre)

AFP

Non seulement les affrontements entre ces deux équipes à la riche histoire sont souvent captivants, mais une épice particulière assaisonnera celui-ci. Après avoir dirigé 13 saisons à Green Bay, où il a remporté le Super Bowl en 2010, Mike McCarthy renouera avec son ancienne flamme. À la tête des Cowboys, son style est encore contesté et c’est ce genre de match critique qu’il doit remporter.

6. Seahawks contre Buccaneers (semaine 10 – 13 novembre)

AFP

Les Seahawks ne sont clairement plus les prétendants qu’ils ont déjà été, mais ce match demeure important pour la NFL puisqu’il s’agit d’une première incursion en Allemagne. Présenté à Munich, ce duel promet de captiver les Allemands, compte tenu de la réputation de Tom Brady à l’échelle internationale. Difficile de demander mieux comme baptême de feu, outre l’adversaire qui ne s’annonce pas très compétitif.

7. Commanders contre Texans (semaine 11 – 20 novembre)

Photo courtoisie, Équipe de football de Washington

Avant de cracher votre café, faites une place dans le calendrier à un petit côté chauvin bien de chez nous. D’un côté avec les Commanders, le demi de coin montréalais Benjamin St-Juste. De l’autre côté avec les Texans, l’ailier rapproché beauceron Antony Auclair. Bon, pour le reste, pas sûr... Mais difficile de ne pas être fier de ces deux joueurs d’ici.

8. Chiefs contre Bengals (semaine 13 – 4 décembre)

AFP

Dans la dernière finale de la conférence américaine, les Chiefs devaient mettre fin au conte de fées des Bengals. Ils devaient asseoir leur potentielle dynastie avec une troisième présence de suite au Super Bowl. Joe Burrow et les Bengals ont toutefois joué les trouble-fêtes et filé au grand match à leur place. L’ambiance s’annonce électrique à Cincinnati, où un match aura rarement autant saisi la ville.

9. Browns contre Texans (semaine 13 – 4 décembre)

AFP

Encore une fois, rien de si excitant à première vue. Sauf que ce duel fera couler beaucoup d’encre avec le retour du quart-arrière Deshaun Watson à Houston. L’athlétique pivot a gagné le cœur des supporteurs des Texans avant de se les mettre à dos en s’embourbant dans un conflit avec l’organisation. Après une saison sur la touche, le revoilà dans l’uniforme des Browns. Un match comme un autre? N’en croyez rien...

10. Raiders contre Patriots (semaine 15 – 18 décembre)

AFP

Bon, il aurait été trop facile de se pencher sur tous les matchs critiques impliquant Bills, Chiefs, Bengals, Buccaneers, Rams ou Packers. Ce duel entre les Raiders et les Patriots revêt un cachet intéressant puisque le nouvel entraîneur-chef des Raiders, Josh McDaniels, a passé 18 saisons sous les ordres de Bill Belichick, empereur des Patriots. Voilà qui fait penser à quand Belichick était lui-même sorti de l’ombre de Bill Parcells, jadis.