Fête nationale: Diane Dufresne obtient le titre de «géante»

Diane Dufresne a été ajoutée à la liste des «géants» qui ont façonné le Québec, jeudi.

• À lire aussi: Festival de la chanson de Tadoussac: « C’est magique d’avoir Diane Dufresne »

Véritable emblème culturel, la chanteuse s’est vue remettre le prix Artisan de la main de l’artiste Armand Vaillancourt, qui a conçu l’œuvre, pour souligner sa carrière d’exception en marge des célébrations de la Saint-Jean-Baptiste.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Son registre et sa présence, sa théâtralité et son audace ont fait sa marque à travers les années. Seule artiste québécoise à avoir offert un spectacle au stade olympique de Montréal, avec «Magie rose» en 1984, Diane Dufresne est à la fois symbole et pionnière et incarne la femme libre des années 1970, en plus de former avec Luc Plamondon et François Cousineau le trio infernal.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Ayant participé à de nombreux spectacles de la Saint-Jean, «elle porte le Fleur-de-lyser sur ses seins pour qu’il soit le plus près possible de son cœur», a rappelé la comédienne Pascale Montpetit qui a présenté la chanteuse, jeudi, lors du coup d’envoi des festivités de la 188e édition de la Fête nationale.

Pour l’occasion, Catherine Major et Lulu Hugues lui ont également rendu hommage en interprétant «Cendrillon au coton» et «Le temps me fait la peau», sur la scène du Théâtre Plaza où a eu lieu le lancement.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Marc Labrèche est le nouveau porte-parole

De retour après deux ans d’absence, les célébrations de la Fête nationale renaissent sous le thème de «la langue aux mille accents», afin d’y célébrer «notre parlure qui nous fait rayonner partout à travers la francophonie», a souligné Thérèse David, présidente du Mouvement national des Québécois.

C’est de son côté le «Grand Blond» Marc Labrèche qui a obtenu le rôle de porte-parole de l’événement de cette année.

Les détails de la programmation et des festivités des 23 et 24 juin seront annoncés au cours des prochaines semaines. On sait cependant que Pépé et sa guitare et Marco Calliari, qui ont aussi poussé la chansonnette jeudi, assureront la première partie du spectacle du 23 juin sur les plaines d’Abraham à Québec.

En tout, ce sont pas moins de 600 spectacles qui seront organisés à travers la province, parmi lesquels Dan Bigras, Marie-Mai, Martin Deschamps, Cœur de pirate Louis-Jean Cormier, Damien Robitaille et Daniel Boucher, pour ne nommer que ceux-là, s’y produiront.

Pour plus de détails : fetenationale.quebec