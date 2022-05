François Legault critiquait l’étalement urbain, comme Catherine Dorion, plaident les oppositions

À relire le livre de François Legault publié en 2013, sa vision de l’aménagement du territoire était beaucoup plus près de celle de «Catherine Dorion» et beaucoup moins «populiste», plaident les oppositions.

Dans son livre Le projet Saint-Laurent, le premier ministre du Québec critiquait vivement l’étalement urbain et le transport en voiture.

«Le développement des villes au Québec s’est effectué en s’éloignant de plus en plus des centres-villes. Mais aujourd’hui, les nombreux inconvénients de ce qu’on appelle l’étalement urbain sautent aux yeux : un temps inouï de transport en voiture, une perte de productivité liée à ces déplacements, une augmentation des coûts de construction et d’entretien des services publics sans cesse en expansion», écrivait-il.

Le solidaire Sol Zanetti a tenu à lui rappeler, jeudi matin, lors de la période de questions, signalant que la vision du premier ministre à l’époque était semblable à celle de «Catherine Dorion».

Le député estime que le premier ministre a mis de côté ses idéaux en promettant d’un troisième lien autoroutier en Québec et Lévis et en permettant à son ministre des Transports d’affirmer que la densification est une «mode».

Selon la cheffe de l’opposition officielle, Dominique Anglade, François Legault est devenu «populiste».

«L'étalement urbain, elle est présente depuis un certain nombre d'années, maintenant François Legault fait comme si ça n'existait pas», a-t-elle souligné.

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, avance que le premier ministre a modifié son discours «sur un paquet de points» depuis qu’il a été élu.

«Lorsqu'on fera le bilan réel de ce gouvernement-là, on se rendra compte qu'on est beaucoup plus dans la continuité de la gouvernance libérale», a-t-il mentionné.

Tenir tête

Les partis d’oppositions croient aussi que la nouvelle génération d'élus municipaux a raison d’oser tenir tête au gouvernement de la CAQ sur sa vision de l’aménagement urbain et en matière de changements climatiques.

«D'habitude, les municipalités sont plutôt très diplomatiques par rapport au gouvernement du Québec. Bien aujourd'hui, elles haussent le ton, elles osent s'opposer publiquement à différents projets du gouvernement du Québec. Ça indique qu'il y a quelque chose», a indiqué le porte-parole Solidaire en matière de logements et d’habitation Andrés Fontecilla.

Mercredi, le maire de Québec Bruno Marchand a critiqué sévèrement les propos tenus récemment par des ministres du gouvernement Legault concernant la densification, qui serait une «mode» selon eux. Il a dit que la CAQ tenait un discours «populiste dangereux».

«On dit toujours que les maires se collent au pouvoir, vont garder le silence pour tenter d'obtenir ce dont ils ont besoin pour leur ville. Mais, en ce moment, les déclarations et les orientations du gouvernement sont tellement fallacieuses et sont tellement à côté de la réalité qu'il y a des maires qui ont assez le sens des responsabilités pour rectifier les faits», a mentionné le péquiste Paul St-Pierre Plamondon.

Communauté d’esprit

Le solidaire Vincent Marissal ne croit pas que les maires sont ceux qui jouent le réel rôle d’opposition à Québec. Il soutient qu’il y a une «communauté d’esprit» entre sa formation politique et les leaders municipaux.

«Et puis franchement, là, sans chauvinisme, Gabriel Nadeau-Dubois, en ce moment, c'est lui qui mène le bal. Et il est au même moment et au même endroit que ces maires et mairesses qui réclament des actions réelles contre le changement climatique, la crise du logement», a-t-il mentionné.