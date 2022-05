Google présente une nouvelle vue immersive pour son application Maps

À l’occasion de l’événement Google I/O, le géant Internet a annoncé de nouvelles avancées en matière d’intelligence artificielle (IA) pour améliorer l’utilisation de Maps.

Grâce aux progrès de la vision par ordinateur et de l'IA, des milliards d'images Street View et de photos aériennes ont été fusionnées pour créer un modèle numérique plus riche et immersif afin de proposer au milliard d’utilisateurs une nouvelle façon d’explorer.

Maps permet ainsi d’explorer une toute nouvelle vue immersive du monde, à trouver l'itinéraire le plus économe en carburant et à utiliser Live View dans vos applications tierces préférées.

Avant même d’y avoir mis les pieds

Grâce à cette nouvelle vue immersive, Google propose de «découvrir un quartier, un point de repère, un restaurant ou un lieu populaire, et même avoir l'impression d'y être avant même d'y avoir mis les pieds. Que vous voyagiez dans un endroit nouveau ou que vous cherchiez à découvrir des joyaux locaux cachés, la vue immersive vous aidera à prendre les décisions les plus éclairées avant de partir.»

À titre d’exemple, Google écrit «imaginez que vous planifiez un voyage à Londres et que vous souhaitiez savoir quels sont les meilleurs sites à voir et les meilleurs endroits où manger. Avec une recherche rapide, vous pouvez virtuellement planer au-dessus de Westminster pour voir de près le quartier et l'architecture époustouflante des lieux, comme l’horloge Big Ben. Les informations utiles de Google Maps étant superposées, vous pouvez utiliser le curseur de temps pour voir à quoi ressemble le quartier à différents moments de la journée et dans diverses conditions météorologiques et voir où se trouvent les endroits les plus fréquentés. Vous cherchez un endroit pour déjeuner ? Glissez jusqu'au niveau de la rue pour explorer les restaurants à proximité et voir des informations utiles, comme l'affluence en direct et le trafic à proximité. Vous pouvez même regarder à l'intérieur pour vous faire une idée de l'ambiance du lieu avant de réserver.»

Déploiement graduel

La vue immersive fonctionnera sur à peu près tous les téléphones et appareils. Elle commencera à être déployée à Los Angeles, Londres, New York, San Francisco et Tokyo plus tard cette année, et d'autres villes suivront bientôt.