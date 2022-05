Manifestation au départ du collège Dawson: Anglade à la tête d’un «cortège libéral» contre la réforme de la loi 101

La cheffe libérale Dominique Anglade prendra la tête d’une délégation d’une cinquantaine de personnes, toutes de rouge vêtues, lors d’une manifestation contre la réforme de la loi 101 qui partira du collège Dawson samedi matin.

«On organise un cortège libéral pour la marche, un peu comme à la [gay] pride», explique le directeur des communications de Mme Anglade, Jeremy Ghio.

Sur sa page Facebook, le Parti libéral du Québec invite ses membres «à vous joindre à notre cheffe, Dominique Anglade, ainsi qu’à notre équipe libérale à la Manifestation contre le Projet de loi 96 qui aura lieu à Montréal le samedi 14 mai prochain».

«Pour l'occasion nous vous invitons à porter le plus de vêtements de couleur rouge possible, afin de montrer à toute la communauté réunie que nous sommes présents pour eux et à l'écoute de leurs besoins», ajoute l’invitation.

La manifestation vise à dénoncer la réforme de la Charte de la langue française par le gouvernement Legault. La communauté anglophone et le PLQ dénoncent notamment le gel du nombre de places qui sera imposé dans les Cégeps de langue anglaise.

Le directeur des communications de Mme Anglade affirme que trente à cinquantaine députés et candidats libéraux sont attendus. Christine St-Pierre, David Birnbaum, Monsef Derraji, Franz Benjamin et Isabelle Melançon devraient notamment être du nombre.

La candidate Michelle Stelakwe, qui a fait parler d’elle cette semaine après avoir dénoncé les sujets nationalistes «qui divisent» devrait également être présente.

L’événement est organisé par le Quebec Community Groups Network, en collaboration avec l’Association des comités de parents anglophones du Québec, la Fédération québécoise des associations foyers-écoles, l’Association des commissions scolaires anglophones du Québec.