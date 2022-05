Peut-on aimer deux fois la même personne?

Je n’ai jamais eu beaucoup de succès avec les femmes et je me retrouve à soixante ans, seul encore une fois. Ma dernière blonde m’a lâché sous prétexte que je manquais d’ambition. Un gars que j’avais connu jadis m’a dit dernièrement que ma première blonde était veuve depuis six mois. Sur le coup, je n’ai pas réagi, mais je commence à penser que je n’avais jamais rien terminé avec elle, et que peut-être, c’est elle la vraie femme de ma vie.

Un gars mélangé

« Qui ne risque rien n’a rien », dit le proverbe. Pour vérifier votre intuition, il faudrait lui dire à elle ce que vous me révélez dans votre mot.