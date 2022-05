Procès du tueur de l’Halloween: le juge commence à donner ses directives

Alors que les avocats des deux parties ont longuement discouru sur la crédibilité de leurs psychiatres respectifs pendant leurs plaidoiries, le juge Richard Grenier a pris le temps d’aiguiller les jurés dans ses directives pour qu’ils puissent bien évaluer ces témoignages d’experts au cœur du débat du procès du tueur de l’Halloween.

La dernière étape avant que le jury ne soit séquestré pour décider d’un verdict dans le dossier Carl Girouard a débuté jeudi matin. Voulant faire profiter les membres du jury du beau temps des prochains jours, le juge Richard Grenier n’a présenté qu’une partie de ses directives afin de les conclure lundi, moment où les délibérations devront débuter.

Le magistrat a notamment rappelé qu’il n’y avait «pas de place à un acquittement» dans ce dossier puisque l’accusé a admis avoir causé la mort de François Duchesne, 56 ans et de Suzanne Clermont, 61 ans, en plus de blesser cinq autres personnes. Le processus par lequel le jury devra passer pour en arriver soit à un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, soit à un verdict de meurtre – 1er degré, 2e degré ou homicide involontaire – n’a pas encore été expliqué en détail.

Témoignages d’experts

La qualité des témoignages des trois experts, deux de la Couronne et un de la défense, sera certainement au cœur des débats du jury et le juge leur a donné quelques pistes pour les évaluer. «Le témoin semble-t-il impartial ou neutre? Semble-t-il complaisant ou biaisé et enclin à favoriser la partie qui l’a fait comparaitre», a expliqué le juge.

Un désaccord important existe entre les conclusions du psychiatre de la défense, le Dr Gilles Chamberland, qui affirme que Carl Girouard souffrait de schizophrénie et qu’il était en plein délire psychotique au moment du drame, faisant en sorte qu’il ne pouvait distinguer le bien du mal. À l’inverse, le psychiatre Sylvain Faucher présenté par la Couronne conclut plutôt que le fantasme malveillant de l’accusé était une quête narcissique murement réfléchie contre une société qui ne reconnaissait pas sa différence.

Ainsi, l’expert «affirme-t-il sa conclusion de façon hésitante ou sans équivoque. Sa conclusion est-elle probable, simplement probable ou relève-t-elle de l’imagination, a illustré le juge en rappelant que c’est au jury d’apprécier les témoignages. «Il est rare qu’un expert puisse se prononcer avec une certitude absolue», a poursuivi le juge.

La première partie des directives ses terminées par une erreur dans la narration du juge sur la théorie de cause que lui avait fourni les deux parties. «J’ai 74 ans, je ne suis pas très bon en informatique», s’est excusé Richard Grenier. Ce dernier a repris son exposé des deux théories de cause du début avant de donner congé au jury jusqu’à lundi.