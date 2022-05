Ramsay surpris par Bivol

Marc Ramsay a été un peu surpris par la victoire de Dmitry Bivol contre Canelo Alvarez la fin de semaine dernière.

Le champion WBA des mi-lourds a offert une leçon de boxe au Mexicain pour l’emporter par décision unanime des juges. Un triomphe qui a fait beaucoup de bruit dans le monde de la boxe.

«Canelo n’a jamais été en mesure de briser Bivol, a analysé Ramsay. Le début du combat s’est déroulé comme je le prévoyais. Bivol a dominé au niveau de la distance et des mouvements.

«Depuis quelques combats, Canelo est dans un mode où il est patient. Il sait qu’il va faire mal à son adversaire quelque part dans le combat. Contre Bivol, on a attendu ce moment durant tout le duel, mais il n’est jamais venu. Il n’arrivait pas à faire mal à Bivol.»

Bivol avait un excellent plan de match et il l’a suivi à la lettre.

«Son plan a été bâti pour le boxeur qui l’est. Il a refermé beaucoup sa défensive. Sa garde était plus rapprochée. Il n’a rien laissé à Canelo.

«C’est une surprise, mais ce n’est pas la première fois que ça arrive dans le monde de la boxe.»

Et Beterbiev ?

Après sa victoire, Bivol a indiqué qu’il serait prêt à unifier les titres contre Artur Beterbiev.

«Artur n’a pas regardé le combat et on n’en a même pas parlé ensemble, a expliqué l’entraîneur du champion unifié. Nous sommes concentrés sur Joe Smith jr et personne d’autre.»

Avant de rêver à un choc Bivol-Beterbiev, il faut attendre de voir ce qui va arriver avec Alvarez. Il doit affronter Gennady Golovkin pour une troisième fois à l’automne.

S’il décidait de prendre sa revanche contre Bivol, Alvarez devrait verser un énorme montant à GGG pour qu’il s’enlève de l’équation.

«On n’attendra pas après Canelo. Artur fait sa carrière contre les meilleurs adversaires possibles. On prend le meilleur gars disponible.»

Ramsay a confirmé que Beterbiev avait signé un nouveau contrat de promotion avec Top Rank. Le tout s’est conclu en même temps que les négociations pour le duel contre Joe Smith jr.