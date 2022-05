Alouettes : entente conclue avec le premier choix

Les Alouettes de Montréal, qui avaient conclu une transaction pour repêcher le secondeur Tyrrell Richards premier au total au début du mois, ont été en mesure de s’entendre avec le produit de l’Université Syracuse, dans la NCAA.

La formation montréalaise a annoncé, vendredi, qu’elle s’était aussi entendue avec sept autres choix effectués au repêchage de 2022. Parmi eux, il y a le receveur de passes Vincent Forbes-Mombleau et le secondeur Yanis Chilhat, anciennement du Rouge et Or de l’Université Laval, puis le demi défensif Tysen-Otis Copeland, qui a porté les couleurs des Carabins de l’Université de Montréal.

Dans le cas de Richards, un Ontarien de 23 ans, il peut évoluer comme secondeur, mais aussi au poste d’ailier défensif et sur les unités spéciales.