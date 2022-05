Cabaret du Casino de Montréal: les spectacles de Paul Daraîche reportés

Paul Daraîche et ses invitées Laurence Jalbert, Annie Blanchard et Émilie Daraîche reportent les trois spectacles prévus la semaine prochaine au Cabaret du Casino de Montréal en raison de la COVID-19, qui n’a définitivement pas dit son dernier mot.

L’infection, qui avait déjà forcé l’équipe du spectacle «Contre vents & marées» à reporter, plus tôt cette semaine, des représentations à Brossard, Saint-Eustache et au Capitole de Québec, touche cette fois les spectacles des 17, 20 et 21 mai au Casino. Ceux-ci sont reportés du 2 au 4 novembre prochain.

La COVID-19 se serait taillé une place au sein de l’équipe de production du spectacle, on fait savoir les organisateurs vendredi, par voie de communiqué.

Les détenteurs de billets doivent conserver leurs billets et ceux-ci seront honorés à la date de report.

Pour tous les détails de la tournée, consultez daraiche-martel.ca.