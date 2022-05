Comment choisir le bon BBQ au charbon

L’arrivée du printemps et des temps doux annonce le retour du BBQ. Pour plusieurs, cela signifie se laisser tenter par un nouveau BBQ au charbon. Ce type de BBQ revient à la mode depuis les dernières années. Si vous envisagez de faire le saut vers le charbon, voici quelques éléments qui pourraient faciliter votre décision quant au modèle à choisir.

Premièrement, il faut cerner ses besoins. Le nombre de personnes pour lequel vous allez cuisiner aura un impact sur la grosseur du gril. Le fait de faire principalement des grillades ou d’utiliser l’appareil comme fumoir aura une influence directe sur le choix du BBQ. Il faut aussi évaluer l’espace

réservé à son coin BBQ et tenir compte de la fumée qui sera dégagée.

Ensuite, il faut établir combien de temps vous voulez passer à côté de votre BBQ et votre niveau d’expérience dans ce type de cuisson. Pour tout ce qui touche à la cuisson au charbon, le temps de préparation du gril et le contrôle de la chaleur nécessitent une surveillance constante. Un BBQ de type kamado, par exemple, aura une plus grande stabilité et une meilleure rétention de la chaleur, mais nécessite un peu plus de connaissances pour en faire une bonne utilisation.

Photo Adobe Stock

Connaître son budget

Finalement, il faut déterminer son budget. Il y a une vaste gamme de produits sur le marché, mais attention à ne pas se laisser tenter par un produit de mauvaise qualité à bas prix. Souvent, ces produits sont difficiles à utiliser en raison de leurs composantes de piètre qualité, ce qui rendra l’expérience de la cuisson au charbon peu convaincante. Un BBQ de bonne qualité vous donnera un meilleur rendement sur le plan de la distribution de la chaleur et sera beaucoup plus facile à utiliser.

Ma suggestion pour un ensemble de base serait sans aucun doute un BBQ de type kettle. Le Weber Mastertouch offre de loin le meilleur rapport qualité/prix, ainsi qu’une des meilleures garanties sur le marché. Il permet de passer d’un gril à un fumoir en toute simplicité. Il offre une panoplie d’accessoires, ce qui permettra de combler plusieurs besoins futurs. N’oubliez pas de vous munir d’une cheminée pour l’allumage du charbon, ainsi que d’une bonne paire de gants à BBQ.

En prenant soin de bien choisir son BBQ, on s’assure de bien profiter du beau temps à venir et de pouvoir cuisiner de bons plats.

Bon BBQ !