D'autres acquisitions québécoises pour l’Alliance

L’Alliance de Montréal a embauché vendredi quatre joueurs du pays, incluant trois Québécois, soit Samuel Cayo, Samuel Chaput et Élie Karojo.

Les trois hommes, ainsi que l’Ontarien Lewis Diankulu, seront disponibles pour l’organisation qui entamera son camp d’entraînement lundi, en prévision de sa première saison au sein de la Ligue élite canadienne de basketball.

Meneur de 6 pi et 2 po, Cayo a joué 12 matchs cette saison avec les Citadins de l’Université du Québec à Montréal. Le natif de Laval a totalisé en moyenne 11,8 points, 4,4 rebonds et 2,1 passes décisives par match, en plus de réussir 41,6 % de ses lancers, dont 30% de la ligne de trois points.

Pour sa part, Chaput a joué les quatre dernières saisons en première division de la NCAA avec les Hawks de l’Université Monmouth. L’athlète de Longueuil a connu sa meilleure saison en 2019-2020, maintenant des moyennes de 5,2 points, 3,5 mentions d’assistance et 2,3 rebonds en 31 matchs.

Puis, Karojo a terminé ses études au Collège Montmorency avant de se joindre à l’Université Carleton. En cinq matchs à Carleton, il a inscrit en moyenne 3,0 points. Le Montréalais a aussi aidé sa formation à gagner le championnat national U SPORTS en 2019-2020. Cette saison, il a joué deux matchs avec les Gee-Gee’s d’Ottawa avant qu’une blessure le garde à l’écart.

Enfin, Diankulu a joué son basketball de niveau universitaire au Collège communautaire McCook et à l’Université Queen's. Après avoir gradué, le Canadien a évolué avec le Island Storm dans la NBLC avant de se joindre aux Warriors de Leicester, en Angleterre. Cette saison, en 13 matchs, il a obtenu 21,5 points et saisi 11,8 rebonds en moyenne par sortie.