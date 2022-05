De nombreuses tactiques utilisées pour contrer l’inflation

Avec un taux d’inflation de près de 7%, les Canadiens doivent rivaliser d’imagination et de tactiques diverses pour tenter d’économiser de l’argent et protéger leurs finances, selon un récent sondage Ipsos.

Sans grande surprise, plus de la moitié des Canadiens sondés (54 %) ont choisi de réduire leurs sorties au restaurant, a indiqué le coup de sonde réalisé pour le compte de Global News.

Reporter les nouveaux achats, comme les vêtements (47 %), et réduire les divertissements (46 %) font partie des autres moyens privilégiés pour ne pas vider le portefeuille.

De nombreux répondants se sont aussi tournés vers les circulaires pour les soldes (51 %) ou l’utilisation d’une application pour obtenir des coupons (31 %).

Et si certains comptaient sur les allégements aux frontières pour pouvoir voyager après plus de deux ans de pandémie, la hausse du coût de la vie les a obligés à couper sur les voyages internationaux (33 %) et même les nationaux (31 %).

Les changements se font également ressentir dans l’assiette, alors que 24 % des sondés ont décidé de réduire leur consommation de viande et 22 % l’achat de fruits et légumes frais.

Le covoiturage est aussi très prisé, tout comme la réduction des déplacements en voiture (18 %), d’autant plus que le prix de l’essence a bondi au cours des dernières semaines.

Et d’autres mesures plus draconiennes sont utilisées, avec 13 % des répondants qui ont déclaré avoir utilisé de l’argent mis de côté pour leur retraite et 8 % qui ont retardé ou n’ont pas renouvelé une ordonnance médicale.

Le sondage Ipsos a été réalisé auprès de 1001 Canadiens de plus de 18 ans du 14 au 19 avril 2022.