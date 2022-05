De GRÂCE, Fr. Edgar O.P.

Le Fr. Edgar De Grâce est né le 17 juin 1926 à Saint-Louis-de-Kent, au Nouveau-Brunswick. Il était le fils d'Onésime De Grâce et d'Eugénie Doucet. Il était membre d'une famille de dix enfants.Il laisse dans le deuil ses soeurs Ida et Loraine, membres de la Congrégation Notre-Dame, Alma, membre de la congrégation Notre-Dame-du Sacré-Coeur, et ses soeurs Eva, Irène et Jeannette. Ses trois frères, Antoine, Arthur et Yvon sont décédés avant lui. Il laisse également dans le deuil les membres de sa famille religieuse.Après ses études primaires, il fit ses études secondaires au Collège Saint-Joseph à Memramcook, au Nouveau-Brunswick. Par la suite, il intégra le monde du travail. C'est ainsi qu'il vécut à St-Louis-de-Kent, Toronto et dans la ville de Gardner, Massachusetts, U.S. En 1963, il changea d'orientation. Le 21 juillet 1963, il revêtit l'habit dominicain à Saint-Hyacinthe. Un an plus tard, le 22 juillet 1964, il faisait profession simple et le 22 juillet 1970, sa profession solennelle. En 1964, nous le retrouvons au Couvent de la Reine-du-Rosaire de Fatima et de Saint-Jude à Montréal, où il occupe certaines responsabilités au service de la communauté notamment celui de l'accueil. Il fera de même de 1972 à 1998, au Couvent Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. De 1998 à 2002, il est de retour au Couvent de la Reine-du-Rosaire de Fatima et de Saint-Jude à Montréal. De 2002 jusqu'à sa retraite en 2014, assigné au Couvent Saint-Albert-le-Grand à Montréal, il est réceptionniste au Provincialat. Le 1er novembre 2015, il est assigné à la Maison du Très-Saint-Rosaire de Saint-Hyacinthe avec permission de résider au Séminaire de Saint-Hyacinthe.Nous remercions le personnel de l'Infirmerie du Séminaire de Saint-Hyacinthe pour les soins qu'ils lui ont prodigués depuis 2015.Sa dépouille sera exposée au Séminaire de Saint-Hyacinthe à compter de 16 heures, lundi 16 mai 2022. Ses funérailles seront célébrées dans la Chapelle du Séminaire, mardi 17 mai à 14h00. Les funérailles seront suivies de l'inhumation au cimetière de la Paroisse Notre-Dame-du-Rosaire.La direction des funérailles a été confiée aux :1115, RUE GIROUARD OUEST, SAINT-HYACINTHE, QC J2S 2Y9www.maisonfunerairemongeau.com