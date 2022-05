Exode des Montréalais: une situation plus favorable pour les locataires

Le nombre de logements locatifs a fortement augmenté à Montréal depuis que de nombreuses personnes ont décidé de quitter la métropole pendant la pandémie, une situation qui devient donc bien plus profitable pour les locataires.

Près de 10 % des logements locatifs sont maintenant disponibles sur l’île, selon la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ).

Le taux d’inoccupation a également atteint 4,67 % au mois d’avril à Montréal, alors qu’il se situait à 1,6 % en 2019 et 3,2 % en 2020.

Cette hausse peut s’expliquer par le fait que de plus en plus de ménages ont quitté la ville dernièrement. Ce phénomène est confirmé par le nombre de baux qui n’ont pas été renouvelés, représentant 5,85 % du marché.

Mais les logements les plus disponibles sont plus souvent des studios ou des 2 et demi, puisque de plus en plus de Montréalais sont à la recherche de plus d’espaces.

La situation est d’ailleurs propre à Montréal, puisque le taux d’inoccupation reste assez bas à Québec, à 2,11 %. Près de 4,44 % de logements sont disponibles pour la location dans la capitale nationale.