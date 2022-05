La majorité des Québécois comptent voyager en voiture malgré le prix élevé de l’essence

Une grande majorité de Québécois ne se laissent pas décourager par la flambée du prix de l’essence et prévoient renouer avec les voyages en voiture et les activités estivales, selon un récent sondage dévoilé jeudi.

Le coup de sonde réalisé par Ipsos pour le compte de Toyota Canada révèle que 94 % des répondants souhaitent s’adonner de nouveau aux activités dont ils étaient sevrés durant la pandémie de COVID-9.

Quelque 75 % des Québécois prévoient voyager à l’extérieur de leur ville cet été, alors que près de deux Québécois sur cinq visiteront le reste du Canada et 19 % pourront s’aventurer en dehors du pays.

La hausse du prix du carburant ne semble pas dissuader une partie des Québécois, dont 44 % ne comptent pas annuler leurs projets d’excursions routières, alors qu’un Québécois sur cinq cherche à économiser sur l’essence ou s’assurer de bien entretenir son véhicule.

Pour les Québécois qui ont l’intention de voyager en voiture cet été, la motivation principale demeure l’occasion de renouer avec le cercle social élargi, la famille ou les amis (55 %), alors que 29 % des sondés souhaitent profiter de la nature.

«Au cours des deux derniers étés, de nombreux Québécois ont redécouvert le plaisir du plein air, et passer du temps dans la nature était l'objectif principal de leurs excursions en voiture», a indiqué Patrick Ryan, directeur de la zone du Québec chez Toyota Canada.

«Cette année, il y a beaucoup plus d'effervescence dans l'air, car les gens ont hâte de faire des voyages en voiture pour renouer avec leur cercle élargi de proches et d'amis, et pour profiter à nouveau d'événements estivaux de grande envergure», a-t-il ajouté.