La série «Vertige» sera adaptée en Inde

La série «Vertige» mettant en vedette Fanny Mallette va être adaptée en Inde.

La nouvelle rapportée par le site C21Media a été confirmée par le producteur Charles Lafortune, de Pixcom.

C’est la société Banijay Asia qui va produire cette adaptation du thriller psychologique diffusé chez nous en 2012, sur les ondes de Séries Plus, puis à TVA. Banijay Asia a aussi adapté pour le marché indien des productions comme «Call My Agent», «Hostages» et «Survivor».

La série de six épisodes avait remporté sept prix Gémeaux en 2012, dont ceux de la meilleure réalisation, remis à Patrice Sauvé, et du meilleur texte, attribué à Michelle Allen.

«Nicola Merola et moi sommes vraiment très fiers. Le talent de Michelle Allen qui rayonne en Inde, c’est vraiment excitant! Nous nous efforçons de créer des liens dans de plus en plus de territoires et Nicola fait un "job" d’enfer chez Pixcom. Tout l’honneur lui revient!» a dit Charles Lafortune au sujet de son collègue producteur, dans un échange de courriels.

En plus de Fanny Mallette, la version originale de «Vertige» met en vedette Pierre-Paul Alain, Marilyn Castonguay, Normand Daneau, Noémie Godin-Vigneau, Patrick Hivon Germain Houde et Monique Spaziani.

L’histoire tourne autour de Daphnée Roussel, qui est dans le coma depuis des semaines à la suite d’une chute du toit du centre de skateboard Dédales. Sa meilleure amie Jennifer se demande s’il s’agit vraiment d’une tentative de suicide. Adrien, le frère de Daphnée, crée une commotion quand il propose de débrancher sa sœur. Comme il insiste, la famille se met à douter de la pureté de ses intentions. L’ex-conjoint de Daphnée, Laurent, n'est pas non plus au-dessus de tout soupçon. Dans l'entourage de Daphnée, les secrets sont nombreux, détaille-t-on dans le synopsis.

Pixcom produit des séries comme «Audrey est revenue», «Lac-Noir», «La Faille», «Victor Lessard», «Alertes» et «Contre-offre». Deux nouveautés de la même boite de production sont très attendues et présentement en tournage: «Indéfendable», la nouvelle quotidienne judiciaire qui sera diffusée dès septembre à TVA, ainsi que la série «Anna et Arnaud», adaptation du livre «Anna et l’enfant-vieillard» de Francine Ruel, avec Guylaine Tremblay dans le rôle-titre.