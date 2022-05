Le bal de la Jonquille amasse plus de 1,2M$

Le 29e bal de la Jonquille de la Société canadienne du cancer (SCC) a eu lieu sous le thème de la Florescence une célébration de l’espoir qui fleurit empreinte d’optimisme. L’argent recueilli de 1,2 million de dollars servira cette année directement à financer des projets de recherche novateurs au Québec.

Photos Agence QMI, Thierry Laforce

Susan McPeak, du conseil d’administration national de la SCC, est en compagnie de Liette Guertin, directrice des dons exemplaires et partenariats d’entreprise, et responsable du Bal de la Jonquille, Andrea Seale, chef de la direction de la SCC et Evelyne Sauvé, directrice régionale des services judiciaires de Lanaudière et directrice du Palais de justice de Joliette, en rémission du cancer du sein.

Sébastien Benoît et José Gaudet ont assisté à ce prestigieux bal.

La SCC travaille sans relâche afin de sauver et d’améliorer des vies. Nathalie Roy est en compagnie de son conjoint, Michel Ouellette.

L’élégante, Isabelle Racicot a animé le bal.

Marine Juillet de St-Lager, de la SCC, est en compagnie d’Isabelle Racicot et de Brigitte Filiatrault, relationniste de BFRP.

Trois dynamiques femmes d’affaires : Caroline Codsi, Ève Laurier et Leila Serrhini.