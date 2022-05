L'inflation s'embrase en Russie en avril à 17,8% sur un an

L'inflation, qui s'envole en Russie depuis des mois, a encore accéléré en avril, atteignant 17,8% sur un an, selon les données de l'agence de statistiques Rosstat publiées vendredi, un niveau jamais vu depuis 2002.

• À lire aussi: La Russie va suspendre ses livraisons d’électricité à la Finlande

• À lire aussi: [EN DIRECT] 79e jour de guerre en Ukraine: voici tous les derniers développements

• À lire aussi: Ce soldat russe de 21 ans est le premier accusé de crimes de guerre en Ukraine

Par rapport à avril 2021, les prix de l'alimentaire ont notamment flambé de 20,5%. Les produits de base sont parmi les plus touchés: les céréales (+35,5%), les pâtes (+29,6%), le beurre (+26,1%) et les fruits et légumes (+33,0%).

Les prix du matériel audiovisuel, comme les télévisions, a progressé de 22,7%, tandis que les pris des matériaux de construction ont augmenté de 27,5%.

Par rapport au mois de mars de cette année, les prix ont progressé de 1,6% en avril.

Sur l'ensemble de l'année 2022, l'inflation annuelle pourrait atteindre 23%, avant de ralentir l'année prochaine et de revenir à l'objectif de 4% en 2024, selon la Banque centrale russe.

L'inflation, galopante depuis des mois, est liée à la reprise post-pandémie et à la flambée des prix des matières premières, auxquelles s'ajoutent désormais les sanctions occidentales contre la Russie et leur lot de perturbations de la logistique.

La hausse de prix mine le pouvoir d'achat des Russes, qui ont peu d'épargne, et s'avère un casse-tête pour les autorités, qui ont tenté des mesures de contrôle des prix controversées.

La Banque centrale a drastiquement augmenté son taux à 20% dans la foulée des premières sanctions après l'entrée des troupes russes en Ukraine fin février, avant de commencer une baisse graduelle. Il est actuellement à 14%.

Le président Vladimir Poutine a assuré jeudi que l'Occident souffrait davantage que la Russie des sanctions imposées à Moscou en raison de l'offensive en Ukraine, se vantant d'une grande résistance de l'économie russe face aux «défis extérieurs».