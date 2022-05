«Pil»: quand c’est la princesse qui sauve le prince

Cette amusante production animée pas tout à fait comme les autres nous arrive de France.

C’est toujours un plaisir que de constater qu’il est possible de faire preuve d’originalité dans des longs métrages d’animation s’adressant aux enfants. C’est le cas de «Pil» du cinéaste français Julien Fournet.

Nous sommes au Moyen-Âge, dans la ville de Roc-en-Brume. Pil (voix de Kaycie Chase), une orpheline qui vole de la nourriture pour survivre, se déguise un jour en princesse et devient, du moins pour certains des gardes du château, une vraie noble. Et cela va lui servir... tout en l’entraînant dans une aventure un peu folle. Car le méchant Tristan (voix de Pierre Tessier) usurpe le trône et Pil surprend un jour son sinistre projet de mettre le prince Roland (voix de Gauthier Battoue) hors d’état d’accéder au pouvoir. La fillette va donc remuer ciel et terre – y compris aller voir une sorcière – pour délivrer Roland de l’enchantement le transformant en... chapoul, amusant mélange de chat et de poule.

On retrouve, au fil des images de cette fantaisie animée, des références visuelles à «Shrek», Moyen- Âge oblige. On y trouve également un humour bon enfant – le chapoul est assuré de faire rire les petits –, des clins d’œil à la fois surprenants et sympathiques – la licorne, notamment, ainsi que la sorcière dont on ne dit rien pour ne pas gâcher le plaisir du visionnement – et un message particulièrement d’actualité sur la noblesse, la solidarité et la débrouillardise.

Saluons aussi le fait que l’héroïne – une fillette – use de son intelligence et de sa diplomatie pour sauver le prince, que Pil ne s’en laisse pas compter et vous avec là un charmant dessin animé.