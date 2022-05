Pleins feux sur la saison 2 «Des histoires qui résonnent: le balado des proches aidants»

Après une première saison qui a connu un vif succès, Des histoires qui résonnent: le balado des proches aidants revient en force pour une deuxième saison avec des épisodes encore plus inspirants et touchants.

Animé par nulle autre que Marina Orsini, ce balado vise à faire connaître et reconnaître l’engagement des personnes proches aidantes, leurs besoins ainsi que les défis qu’ils rencontrent.

En sachant qu’une personne sur quatre au Québec est proche aidante, l’organisme l’Appui a voulu permettre à des milliers de gens de se reconnaître à travers les histoires racontées.

Même si vous n’êtes pas directement touché par cette réalité, vous ne pourrez rester indifférent face aux témoignages. Les auditeurs passent d’ailleurs par différentes gammes d’émotions au fil des épisodes.

En effet, bien que ce rôle puisse être gratifiant, les aidantes et les aidants sont aussi souvent éprouvés sur le plan personnel, professionnel et social.

Des artistes québécois se confient

Des témoignages de personnes proches aidantes aux conseils d’experts du milieu, le balado englobe plusieurs thématiques universelles de la proche aidance. Il aborde notamment la relation « aidé-aidant », souligne l’importance de ne pas s’oublier à travers cette grande responsabilité, en plus de mettre en lumière les défis des personnes proches aidantes.

Chaque épisode est une occasion unique d’entendre des histoires authentiques et touchantes de proches aidants. Parmi les témoignages de la deuxième saison, on compte celui de Annie-Soleil Proteau, Sonia Benezra, Boucar Diouf, Kim Thúy, Debbie Lynch-White, Louise Deschâtelets, Charles Lafortune, Sophie Prégent, Jean-Sébastien Girard et Janette Bertrand qui prennent le micro pour partager leur propre expérience. C’est à ne surtout pas manquer!

Êtes-vous une personne proche aidante sans le savoir?

Contrairement à la pensée populaire, être une personne proche aidante n’est pas toujours un rôle naturel ou qui va de soi. Il s’agit d’une responsabilité à part entière et il importe que chaque proche aidant se reconnaisse afin de se donner les outils nécessaires pour assumer ce rôle et aller chercher du soutien.

D’ailleurs, plusieurs personnes sont proches aidantes, sans nécessairement se considérer comme telles. Peut-être est-ce votre cas? Pour le savoir, écoutez le premier épisode sous la thématique « Suis-je proche aidant? », qui est une invitation à se reconnaître dans ce rôle additionnel.

Vous découvrirez du même coup l’Appui, qui contribue au soutien des personnes proches aidantes. Durant les différents épisodes, l’organisme met notamment de l’avant Info-aidant, leur service d’écoute personnalisée, d’informations et de références. Le site Web de l’Appui comprend aussi un répertoire de ressources et regorge de conseils pratiques pour les aidantes et les aidants.

Info-aidant est un service gratuit et accessible tous les jours de 8 h à 20 h par téléphone au 1-855-852-7784 et par courriel au info-aidant@lappui.org.

Pour découvrir des témoignages authentiques et sans filtre, ne manquez pas la deuxième saison Des histoires qui résonnent: le balado des proches aidants sur Spotify et Apple Podcast.