RBC est la plus grande banque au pays, avec un environnement de travail privilégié axé sur une culture de l’entraide permettant aux employés de faire une vraie différence autour d’eux. Venez chez RBC!

Travailler chez RBC : une idée qui a de l’avenir

RBC est la plus grande banque au pays, mais elle est aussi beaucoup plus que ça. Elle est un environnement de travail privilégié avec une culture de l’entraide qui permet aux employés de faire une vraie différence autour d’eux, dans leur communauté. Et ça c’est plus qu’une bonne idée...

Juste au Québec, RBC soutient plus de 200 organismes impliqués pour aider les jeunes, propulser la culture, encourager l’innovation, favoriser le mieux-être mental et promouvoir la diversité.

Investissez dans les bonnes actions

Travailler chez RBC, c’est donc, avant tout, être au cœur de l’action. De l’action durable, significative et positive. Le bénévolat est encouragé et en cours de route, vous profiterez de formations, de mentorat et de ressources pour accompagner votre évolution. « En 13 ans de carrière chez RBC, j'ai occupé plusieurs qui m’ont tous fait grandir aux points de vue professionnel et personnel, explique Christian Ndianabo, employé. RBC investit énormément dans ses talents, comme dans les communautés où elle est présente. Cela m’inspire beaucoup, car je suis très passionné et engagé envers la diversité et l'inclusion. À titre de champion du Groupe-ressources des employés RBC Mosaïque Québec, j'ai aussi la chance de faire passer la diversité – bien ancrée à RBC – à un autre niveau par mon implication dans plusieurs activités de sensibilisation. Je trouve ça très valorisant et c’est une belle démonstration de l'importance qu'occupent la diversité et l'inclusion au sein de l'entreprise. RBC vit ses valeurs à fond, des valeurs que je partage ».

Célébrez l’inclusion

Chez RBC, la diversité et l’inclusion sont estimées comme un apport précieux au succès individuel et collectif. Les personnes ayant un handicap, les autochtones, les nouveaux arrivants, la diversité de genre et les talents de toutes les communautés sont célébrés.

Toujours en avance sur son temps, RBC est sensible aux droits de la communauté LGBTQ+ depuis plusieurs décennies. Un exemple? Ça fait plus de 20 ans que la couverture de retraite est étendue aux partenaires de même sexe. RBC est d’ailleurs reconnue pour son appui à plus de 75 organisations de la communauté LGBTQ+ et pour sa très énergique participation à plus de 40 défilés de la fierté dans le monde!

Évoluez dans la paix d’esprit

Présentement, des postes de tous niveaux sont ouverts dans plusieurs régions du Québec. Les conditions de travail et les avantages sociaux sont hautement à considérer.

Les horaires sont-ils flexibles? Oui. Le salaire est-il concurrentiel? Toujours. Quoi d’autre? On y valorise l’authenticité. Aussi, le développement personnel et professionnel figure au sommet de nos priorités.

Rejoignez une famille qui prend soin de vous, dès le premier jour !

Dès votre arrivée, on vous accueillera avec un grand bouquet d’avantages. En commençant par nos politiques et programmes qui procurent la souplesse et le soutien nécessaires pour concilier travail et vie personnelle. Ça comprend plusieurs avantages sociaux et l’accès à des protections comme : une assurance soins médicaux, médicaments d'ordonnance et soins dentaires, une assurance vie et une assurance accident. La couverture médicale est incomparable et offre jusqu’à 5 000 $ pour les soins de santé mentale.

Vous aurez aussi accès à des programmes axés sur le bien-être, la santé physique et mentale. En plus de profiter de remises sur vos abonnements au gym, le Carrefour-ressources Employés RBC offre des services d’information et de consultation confidentiels.

Enfin, nos programmes de retraite et d’épargne sont conçus pour vous aider à faire croître votre épargne en vue de la retraite et pour répondre à tous vos autres besoins financiers. Une option plutôt imbattable pour planifier votre avenir dans la paix d’esprit.

Simplifiez la vie de vos clients

Le monde bancaire et financier est parfois complexe. Chez RBC, notre rôle est de faciliter la vie de chaque personne qui nous fait l’honneur de sa confiance.

On cherche à garder les choses simples, terre à terre, en faisant preuve d’écoute et d’empathie. On est une grande banque, mais dans nos relations avec nos collègues et la clientèle, on préfère s’inspirer de la chaleur des commerces de proximité, là où on retrouve des personnes sympathiques, créatives et flexibles.

En fait, on croit sincèrement à la possibilité de conjuguer la rigueur et le plaisir au travail, que ce soit dans nos équipes ou avec les personnes qui nous visitent en succursale, nous appellent ou nous écrivent.

Les idées prennent vie ici

On vous invite à explorer maintenant les avantages et l’engagement de la grande famille RBC au Québec. Ensemble, on peut faire naître de nouvelles idées et même, positivement, changer notre monde.

Pour imaginer votre carrière à la RBC :

jobs.rbc.com/avenir