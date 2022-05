Une cinquième défaite de suite pour les Blue Jays

Les Blue Jays de Toronto ont une fois de plus éprouvé toute sorte d’ennuis à marquer des points, bousillant une excellente sortie du partant Kevin Gausman, vendredi à St. Petersburg. Ils ont subi une cinquième défaite de suite, cette fois par la marque de 5 à 2 aux mains des Rays de Tampa Bay.

Après sept manches, Gausman (3-1) n’avait concédé qu’un point mérité, deux coups sûrs et un but sur balles. Envoyé à nouveau au monticule au huitième engagement, il a toutefois donné un double à Mike Zunino, puis des simples à Taylor Walls et Manuel Margot avant d’être rappelé au banc sans avoir effectué un seul retrait. Les Rays ont inscrit trois points.

Jason Adam a quant à lui effectué les trois derniers retraits pour les Rays pour signer, à 30 ans, un tout premier sauvetage en carrière à sa quatrième tentative. La victoire est allée au dossier d’Andrew Kittredge (3-0).

Vladimir Guerrero fils a produit un point dans la défaite, mais il a également privé les Jays d’une belle opportunité de prendre les devants en huitième. Il a en effet cogné un roulant au troisième coussin avec deux coureurs sur les sentiers qui s'est soldé par un double jeu.

Springer blessé?

George Springer s’est blessé en tentant de capter une balle au champ centre en fin de deuxième manche. Donnant durement sur le mur, il est demeuré dans la rencontre temporairement avant de la quitter en raison d’une blessure à une cheville. En relève, Raimel Tapia a placé deux fois la balle en lieu sûr en autant de présences au bâton, produisant un point.

Le deuxième match de cette série de trois aura lieu samedi à 18 h.

Ailleurs dans les ligues majeures

Brandon Drury a produit quatre points, dont deux en vertu de son septième circuit de la campagne, et les Reds de Cincinnati ont vaincu les Pirates 8 à 2 à Pittsburgh.

Les Astros de Houston ont marqué pas moins de cinq points en première manche face aux Nationals et ce fut suffisant pour gagner 6 à 1 à Washington.

Jace Peterson a soutiré un but sur balles à Anthony Bender alors que les buts étaient tous occupés au neuvième tour au bâton à Miami et les Brewers de Milwaukee ont vaincu les Marlins 2 à 1.