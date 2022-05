TREMBLAY, Carl



De Laval le 28 avril 2022, à l'âge de 42 ans est décédé M. Carl Tremblay, conjoint de Mme Caroline Venne.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Mahéva et Olivier (Marie-Soleil), sa mère Danielle, son père Victor (Denise), sa belle-mère Francine, ses collègues de travail et deuxième famille Rinox ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 20 mai de 13h à 17h et de 19h à 21h et samedi le 21 mai de 9h à 11h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE450-473-5934 www.rfgoyer.comUne liturgie de la Parole y sera célébrée ce même jour à 11h en la chapelle du complexe.Une mise en columbarium aura lieu en fin d'après-midi à 15h au complexe de Fabreville : 3495 boul. Dagenais Ouest, Fabreville.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à l'Association Pulmonaire.