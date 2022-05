THIBODEAU, Roger



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 18 avril 2022, à l'âge de 93 ans, est décédé Monsieur Roger Thibodeau, époux de Madame Cécile Tétreault.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Nadine (Gaétan Dubuc), ses petites-filles Marianne et Maude, ses soeurs Nicole (Michel Jauniaux), Gisèle (feu Laurent Duquette) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces, parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 21 mai 2022 à 14 h, en la cathédrale Saint-Jean-l'Évangéliste, 215, rue Longueuil, Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc, J3B 6P6. La famille recevra les témoignages de sympathie à l'église à compter de 13 h.95, BOUL. SAINT-LUCSAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2450-359-0990 lesieuretfrere.comVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.Nous vous invitons à transmettre vos messages de sympathie à partir de l'avis de décès sur :