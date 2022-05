MORIN, Daniel



À Saint-Eustache le 5 mai 2022, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Daniel Morin, conjoint de Mme Lise Lavigne. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Marie Claude (Jean-Pierre), Jacques-André (Sandy), Annie (Gérald) et Nancy (Stéphane), ses petits-enfants Justine, Eliane, Sara-Jade, Tamika, Laurence et Charlotte, son frère Louis (Viviane), ainsi que d'autres parents et amis.147 BOUL. ARTHUR-SAUVÉSAINT-EUSTACHE450-473-5934 |Selon ses volontés, un hommage lui sera rendu en toute intimité.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à Sercan.