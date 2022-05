SARRAZIN, Anne-Marie



De St-Eustache, le vendredi 6 mai 2022, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Anne-Marie Sarrazin, épouse de feu M. Louis Gaston Mauron.Elle laisse dans le deuil ses enfants feu Jocelyne (Renaldo), Micheline, Carole, Robert (Lise) et Lucie (Stéphane), ses petits-enfants Stéphane, Sébastien, Frédéric, Isabelle, Francis (Mélanie), Dominic (Geneviève), Nicolas, Alexandre (Carolane), Antoine et Maryline, ses arrière-petits-enfants Gabriel, Catrina, Alexis, Ryan, Liv, Liam, William, Cédric, Félix, Adam et Elizabeth, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.Les funérailles seront célébrées en l'église St-Eustache le mercredi 18 mai à 11h. La famille recevra les condoléances dès 10h30.