LAFLEUR, Marcel



Né à Clarence Creek, Ontario, le 14 janvier 1923, mais ayant vécu à Montréal, Marcel Lafleur est décédé le mardi 3 mai 2022, à l'âge de 99 ans.II était l'époux de feu Gabrielle Tassé, le fils de feu Albert Lafleur et de feu Laurenza Bélanger. II laisse dans le deuil ses enfants: Louis (Christine), Charles (Myriam), Laurent et Claude (Diane) ainsi que sa petite-fille Daphné. II laisse également dans le deuil son frère Raymond et sa soeur Marie, ainsi que plusieurs nièces et neveux.Sa famille désire remercier le personnel de l'hôpital Sacré-Coeur de Montréal ainsi que tous ceux et celles qui ont pris soin de notre père ces dernières années.Marcel était un homme bon, tout au long de sa vie, il a toujours aidé ceux et celles de son entourage.Ses funérailles sont à déterminer.