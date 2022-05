BOYER, Gerard



À Montréal, le jeudi 5 mai 2022 est décédé, à l'âge de 87 ans, Gerard Boyer, époux de Michelle Cousineau.Outre son épouse il laisse dans le deuil ses enfants Lise (Richard Bourbeau) et Georges (Josée St-Jacques); ses petits-enfants Alexandre (Kathleen MacDonald) et Kevin; ses arrière-petits-enfants Arya et Damien; ses soeurs et son frère ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 12 juin 2022 de 13h à 16h et sera suivi d'une célébration.