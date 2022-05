BRUNET, Pierrette (née Lavoie)



De Lachine, le 7 mai 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée Madame Pierrette Lavoie Brunet, tendre épouse de feu Paul Brunet.Elle laisse dans le deuil son fils Yves (Nathalie), ses petits-enfants Pierre-Olivier, Samuel, David et Simon (Cassandra), ses arrière-petits-enfants Hugo, Liam, Malix, Alexime et Loïc.Elle sera aussi regrettée par son frère Jean-Guy Lavoie, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et de nombreux amis.La famille accueillera parents et amis au Complexe Funéraire Urgel Bourgie, 3955 ch. Côte-de-Liesse,le dimanche 22 mai 2022 de 13h à 16h. Une cérémonie aura lieu en la chapelle du complexe à 16h.