DUMAS, Soeur Ghislaine, CND

(S.S.-Ghislain)



Soeur Ghislaine Dumas est décédée à la Résidence Bon-Secours, à Montréal, le 31 mars 2022, à l'âge de 81 ans et 9 mois, dont 60 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Elle était la fille de feu Lucien Dumas et feu Cécile Marcotte.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs Madeleine (Jean-Marie Drolet), feu Gisèle (Jean-Guy Houle), Henri-Paul, Jacqueline (feu Réjean Leclerc), Marcel (feu Huguette Hébert), Colette (Denis Blier) et Raymonde, ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et amis.Les Soeurs de la Congrégation de Notre-Dame vous accueilleront à5333, ave Notre-Dame-de-Grâce, Montréalle vendredi 20 mai 2022 à 13h. Les funérailles seront célébrées à 13h45.L'inhumation se fera au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.Suite aux recommandations de la Santé publique, tous doivent respecter les consignes sanitaires en vigueur à Montréal.Merci de votre compréhension.