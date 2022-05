PELLETIER RIOUX, Gabrielle



À Montréal, le 28 avril 2022, à l'âge de 89 ans, est décédée Gabrielle Rioux Pelletier, épouse de feu Raymond Pelletier.Elle laisse dans le deuil ses enfants Denis, Johanne (Richard) et Christian; ses petits-enfants Philippe, Véronique (Alexandre), Mathieu, Émilie et Sébastien; ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et ami(e)s.La famille vous accueillera le vendredi 20 mai de 14h à 17h et de 19h à 21h30 ainsi que le samedi 21 mai à partir de 11h, suivi d'une célébration à la chapelle à 13h, au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 6700 rue Beaubien est à Montréal.