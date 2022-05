CLOUTHIER, Marguerite



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Marguerite Clouthier à 73 ans, le 10 mai 2022 à Montréal.Elle laisse dans le deuil son conjoint Pierre Laussu avec qui elle a partagé plus de la moitié de sa vie, ses deux frères François et Jean (Linda), sa demi-soeur Brenda Wilkins, ses neveux et nièce Donald, Richard et Isabelle, ainsi que de nombreux amis.Selon ses souhaits, Margot sera incinérée puis inhumée à une date encore indéterminée au cimetière de Saint-Sauveur-des-Monts, sans exposition préalable au salon funéraire.La famille tient à remercier tout le personnel du CLSC de Villeray pour son dévouement.