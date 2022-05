GERVAIS, François



À Châteauguay, autrefois de Ste-Martine, le 8 mai 2022, à l'aube de ses 88 ans, est décédé M. François Gervais, époux de Mme Marie-Blanche Cloutier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Luc, Alain (Denis), Serge (Sylvie) et Josée (Steve), sa petite-fille Lori-Ann (Samuel), son arrière-petit-fils Louka, ses beaux-frères et belles-soeurs Raymond (Françoise), Yolande (feu Gilles), feu René (Huguette), Henri (Lise), André (Marcelle), Denis (feu Gaétane), Armande (Jacques) et Jean (Nicole) ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parent et amis.La famille vous accueillera le vendredi 20 mai de 14 h à 17 h et de 19 h à 22 h ainsi que le samedi 21 mai à compter de 10 h 30 à la :STE-MARTINE, QC, J0S 1V0450 427-2332www.residencemariesoleilphaneuf.comLes funérailles auront lieu à 13 h 30, en l'église paroissiale de Ste-Martine, suivies de l'inhumation au cimetière Chanoine-Aimé-Pilon.Vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par des offrandes de messe ou par l'envoi de fleurs.