ST-JACQUES, Claude



Le 30 avril 2022, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Claude St-Jacques, époux de Mme Diane Hazen.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Patricia (Josée) et Dominique (Eduard), son petit-fils Arles, son frère Guy (Louise), ses belles-soeurs Nicole (Émilien), Micheline (Tanguay), Rachèle (Gérard), Lucie (feu Michel), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra les proches au:McMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tel : (450) 467-4780 www.salondemers.comle samedi 21 mai 2022 dès 13h. Une liturgie suivra à 16h30 en la chapelle du complexe.