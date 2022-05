LECLERC, Robert



Natif de La Plaine, le 16 février 2022, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Robert Leclerc, fils de feu M. Mathias Leclerc et de feu Mme Ernestine Léveillé.Il laisse dans le deuil ses frères et ses soeurs, ses neveux, ses nièces, ainsi que d'autres parents et amis.Selon ses volontés, il fut incinéré.L'inhumation des cendres aura lieu le samedi 21 mai à 10h au cimetière de La Plaine.