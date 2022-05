VADNAIS ARBOUR, Camille



Au CHUM, le 20 février, à l'âge de 75 ans, est décédée Camille Vadnais, épouse de Gilles Arbour.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils Marcel (Nathalie), Éric (Christiane), Stéphan (Karine) et Gilles jr, ses petits-enfants Charlie, Samuel, Jérémy et Juliette, son frère Marcel, sa soeur Louise, beau-frère et belle-soeur, neveux, nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera et recevra vos condoléances le samedi 21 mai de 11h à 17h, au complexe :Au lieu de fleurs, un don à Transplant Québec serait apprécié.