DULUDE, Louise



À Montréal, le 9 avril 2022, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Louise Dulude.Elle laisse dans le deuil sa fille Josée Bennett, son gendre Jocelyn Tancrède ainsi que ses petits-enfants tant aimés, Camille, Alexandre et Émilie. Elle laisse également ses ami.e.s sincères, David, Dominique, Nicole, Brigitte, Marie, Hélène, Véronique, Lara, Martine, Claire, Janine, Aki, Aurélia, Gabrielle (Annick), Bianca, Grace, Michèle, Geneviève etc.. Elle laisse aussi de nombreux étudiants auxquels elle a enseigné avec passion, tout au long de sa vie, au Cégep et à l'Université ainsi qu'aux loisirs littéraires du Québec.La famille accueillera parents et amis au :4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QUÉBEC, H3V 1E7Tél. 514 342-8000le dimanche 22 mai de 10h30 à 15h15. Une cérémonie suivra à la chapelle du complexe entre 15h30 et 16h30.